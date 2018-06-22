Resmen açıklandı: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu

Fenerbahçe, teknik direktörü Phillip Cocu’yla üç yıllık anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

İlk resmi duyuru, Cocu’nun çalıştırdığı Hollanda ekibi PSV Eindhoven’dan geldi.

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PSV, Twitter hesabından, “Beş sezon ve altı kupa. Phillip; öncelikle bize yaşattığın başarılarla dolu yıllar için sana teşekkür eder, Fenerbahçe’de başarılar dileriz” diye yazdı.

Kulüp, eski hocası için başarılarını anlatan bir de klip hazırladı.

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Beş sezon ve altı kupa. Phillip; öncelikle bize yaşattığın başarılarla dolu yıllar için sana teşekkür eder @Fenerbahce de başarılar dileriz 🇹🇷#TeşekkürlerPhillip pic.twitter.com/xg1yoeQ5Ks — PSV International (@psveindhoven) June 22, 2018

‘Yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum’

Fenerbahçe’nin yazılı açıklamasına göre Cocu, sarı-lacivertli takımla üç yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hollandalı teknik adam şunları söyledi: “Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli’nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Oyuncularla çalışmayı ve Şükrü Saracoğlu Stadı’nda taraftarlarımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum.”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da şunları ifade etti: “Bir yılı aşkın bir süredir, sportif direktörümüz Damien Comolli kendisine verilen vizyon ve hedefler çerçevesinde araştırmalarını sürdürüyordu. Yapılan araştırma kapsamında Phillip Cocu öne çıkan adayların başında geliyordu. Teknik direktör kriterlerimiz arasında Phillip Cocu’da öne çıkan özellikler heyecan verici atağa dayalı bir futbol stili, birlikte çalıştığı oyuncuların performansını geliştirme özelliği, münferit oyuncuların performansından ziyade takım performansına verdiği öncelik, bugüne kadar yaptığı çalışmalar içerisinde altyapılara verdiği önem, saha içi ve saha dışındaki güçlü liderlik yapısı ve bütün bunlarla birlikte, PSV’de çalıştığı süre içerisinde dört yılda üç şampiyonluk elde etmesiydi. Phillip Cocu’nun hem Fenerbahçe camiasına, hem de Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.”

Cocu, çalışmalara, takımın sezon öncesi hazırlık kampı için toplanacağı Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde 28 Haziran’da başlayacak.