Resmen açıklandı: Arda Turan, Başakşehir formasını giydi

Barcelona ile Medipol Başakşehir’in Arda Turan’ın transferi için iki buçuk yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardığı bildirildi.

İstanbul’a gelmesi beklenen Turan’ın transferini kulüp de Twitter hesabından duyurdu.

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Başkan Göksel Gümüşdağ hafta başında, Turan’ı transfer etmek için kulübüyle ve futbolcuyla prensipte anlaştıklarını açıklamıştı. Barcelona’da Turan’la bir araya geldiği yemekten bir kare paylaşan Gümüşdağ, transferde Başakşehir’in iki büyük sponsorunun ‘büyük fedakarlıklar’ yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

Menajeri Ahmet Bulut da dün Turan’ın Medipol Başakşehir’le anlaştığını doğrulamıştı.

Sabah saatlerinde CNN Türk yayınına katılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Transferin olma ihtimali yüzde 50’nin üzerinde. Bugün olumlu ya da olumsuz haber çıkar. Olumlu yönde olacağını düşünüyorum” demişti.

Barcelona’da yaklaşık bir yıldır şans bulamayan ve takımıyla ayrılık konusunda uzlaşan Turan, bir süredir kulüp arayışındaydı.

Türkiye futbol direktörü olduğu dönemde arasının bozulduğu Fatih Terim’in Galatasaray’ın başına gelmesiyle altyapısından yetiştiği kulübe dönme kapısı kapanmış gözüken Turan’la Beşiktaş’ın da bir süre ilgilendiği medyaya yansımış, hatta Turan’ın Beşiktaş’a ‘Evet’ dediği belirtilmişti.

Saldırıyla da gündeme gelmişti

Arda Turan, gazeteci Bilal Meşe’ye saldırmasıyla da gündeme gelmişti. Milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran Barcelonalı futbolcu, milli takımı bırakmıştı. Turan daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in çağrısı üzerine yeni teknik direktör Mircea Lucescu’nun da “İhtiyacım var” demesiyle dönme kararı almıştı.