Reşit olmayan kızlarını ‘kedicikler’ arasında gören baba suç duyurusunda bulundu

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan 44 yaşındaki Elvan Koçak, uzun zamandır haber alamadığı iki kızını televizyonda Adnan Oktar’ın programında ‘kedicikler’ arasında görünce Türkiye’ye gelerek suç duyurusunda bulundu.

Yedi yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi T.’nin çocukları Ş.K. (19), B.K. (17) ve oğlu M.K’yla (17) birlikte Türkiye’ye gittiğini ve çocuklarından uzun süre haber alamadığını söyleyen Koçak, bu hafta sonu bir akrabalarının “Senin kızların Adnan Oktar’ın yanında tv show yapıyorlar” uyarısıyla yıkıldığını anlattı.

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Koçak, “Çocuklarımdan B. ve ikizi olan M. daha 17 yaşında. Reşit olmayan kızımı televizyona çıkartarak show yapan Adnan Oktar ve diğer sorumlulardan davacı olacağım” dedi.

Avusturya Gençlik Dairesi ve savcılığına da durumu bir şikayet dilekçesiyle bildirdiğini ifade eden Koçak şöyle devam etti: “Kızlarım Viyana’da iyi bir eğitim görüyorlardı. B. okul birincisi bir çocuk. Eğitimlerini yarıda bırakıp Adnan Oktar tarafından yeri belli olmayan bir otelde alıkonulduklarını duyuyorum. Çocuklarımdan sadece Ş. mesajlarıma cevap veriyor. O mesajları da kızımın yazdığına inanmıyorum. Çünkü Ş.’nın Türkçesi ve yazım tarzına uymuyor.”

Apar topar Türkiye’ye geldi

Ağırlıklı olarak Adnan Oktar’ın show ve yorumlarının yayınlandığı A9 adlı tv kanalında kızlarının Oktar ve takipçileri tarafından ‘kedicik’ tabir edilen diğer kızlarla birlikte iki kızını gören Koçak apar topar Türkiye’ye gelerek kızları için hukuki girişimlerde bulunmaya başladı.

Kartal adliyesine giderek kızlarının annesi Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunan Koçak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

Koçak “Kızlarımın aklını çelmişler. B.’nin ikizi olan oğlum M.’yi de aynı şeyleri yapacaklar. Lütfen daha reşit bile olmayan çocuklarımı bu ne olduğu belirsiz gruptan kurtarın” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

İki kız kardeş Avusturya basınında manşetlerde

Ş. ve B. kardeşlerin Viyana’dan sessiz sedasız ayrılıp annelerinin teşvikiyle televizyon showlarına katıldıklarını yazan Avusturya basını durumu manşetlerine taşıdı.