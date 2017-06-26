Renkli, halaycı, eylemci, sakin… Sözcü yazarından ‘Adalet Yürüyüşü’nün ‘En’leri

Sözcü gazeteci yazarı Zeynep Gürcanlı, ‘Adalet Yürüyüşü’nün ‘En’lerini kaleme aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ceza alıp tutuklanmasının ardından partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatılmıştı.

Yürüyüş bugün 12’nci gününü geride bırakırken, 25 milletvekili de kortejde bulunuyor.

Gürcan’a göre yürüyüşün ‘En’leri özetle şöyle:

En esprilisi: Burdur milletvekili Mehmet Göker’in bulunduğu molalar, akşam yemekleri ve sohbetlerde kahkaha eksik olmadı

En azimlisi: Ayağı su toplayan, ayakkabıyla başladığı yürüyüşe terlikle devam eden İstanbul milletvekili Ali Şeker

En şıkı: ‘Adalet’ yazılık gömleklerinden vazgeçmeyen Trabzon milletvekili Haluk Pekşen

En güzel seslisi: Yürüyüşe destek veren sanatçılarla türkü söyleyen İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak

En iyi halaycısı: Halay başını kaptırmayan İstanbul milletvekili Gürsel Tekin

En anonsçusu: İstanbul milletvekili Eren Erdem’in elindeki megafonu alarak gazetecileri selamlayan, yürüyüşçülere slogan attıran Malatya milletvekili Veli Ağbaba

En eylemcisi: Yürüyüş düzenini kontrolde tutan İstanbul milletvekili Eren Erdem

En şanslısı: Molalarda oynanan tavlada şanslı zarlar atan Sinop milletvekili Barış Karadeniz

En sempatik: Güler yüzlü, tüm partilileri tek tek selamlayan İstanbul milletvekili Bihlun Tamaylıgil

En sakallısı: Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı

En misafirverperi: Yürüyüşçülerin sorduğu binlerce soruya yanıt veren, eşiyle birlikte partililere ev sahipliği yapan Tanju Özcan

En uluslararacısı: Üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi üyeleriyle telefonda görüşen, zaman zaman yabancı basına kendi dillerinde mülakat verip yürüyüşün anlamını anlatan Ankara milletvekili Haluk Koç

En renklisi: Boynuna doladığı renkli yemenilerle rengini hiç kaybetmeyen İzmir Milletvekili Musa Çam

En sakin ve kararlısı: Yürüyüş sırasında kendisini selamlayan herkese gülümseyerek karşılık veren, yanına gelenlerin hepsiyle sohbet edip hatır soran, gazetecilerin bitmek tükenmek bilmeyen sorularının tümünü tek tek yanıtlayan, yürüyüşün her günü performansını daha da artırıp iyileştiren, 10’uncu günden itibaren adımlarını iyice hızlandırıp, partililerin deyişiyle ‘5’inci vitese bağlayan’ CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu