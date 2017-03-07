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Yaramazlara biraz batar!

   
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Renklerin içinde

Hindistan’ın bahara selam verdiği ‘Holi Festivali’ için Barsana’daki objektiflere ‘renkleriyle’ poz veren bir kadın. (Reuters/Cathal McNaughton)

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17-25 Aralık tapesi ‘gerçek oldu’: Taşyapı’nın oteline ‘ÇED’ onayı

17-25 Aralık tapelerine yansıyan dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’la Taş Yapı’nın sahibi Emraullah Turanlı arasında Etiler’deki huzurevi arazisine otel yapılmasına ilişkin konuşma gerçek oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, otel projesi için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi.

Bahar geliyor bahar!

Haysiyetli bir hayat sürdürmenin başka bir yolu olmadığını bildikleri için, gerçekler kurguların önüne geçecek kadar acayipleşiyorken dahi, ne kendilerinden ne de doğrulardan vazgeçmeye gönülleri razı olmadığı içindir.

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