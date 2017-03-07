Renklerin içinde

Hindistan’ın bahara selam verdiği ‘Holi Festivali’ için Barsana’daki objektiflere ‘renkleriyle’ poz veren bir kadın. (Reuters/Cathal McNaughton)
Yaramazlara biraz batar!
Pentagon, Türkiye’nin El Bab’ın ele geçirilmesinin ardından bir sonraki hedefi olarak duyurduğu Menbiç’in içinde ve çevresinde konuşlandığını açıkladı.
17-25 Aralık tapelerine yansıyan dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’la Taş Yapı’nın sahibi Emraullah Turanlı arasında Etiler’deki huzurevi arazisine otel yapılmasına ilişkin konuşma gerçek oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, otel projesi için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi.
Türkiye, darbe girişiminin ardından tutuklanan ve Birleşmiş Milletler’in (BM) serbest bırakılması için çağrı yaptığı Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı Aydın Sefa Akay’ı serbest bırakmayıp ‘yargı bağımsızlığı’nı ihlal ettiği gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sevk edildi.
Almanya’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da konuşmacı olarak katılacağı toplantının izninin iptal edilmesiyle başlayan süreçte son olarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hamburg’da yapacağı konuşma ‘yangın alarmındaki eksiklikler’ nedeniyle iptal edildi.
Haysiyetli bir hayat sürdürmenin başka bir yolu olmadığını bildikleri için, gerçekler kurguların önüne geçecek kadar acayipleşiyorken dahi, ne kendilerinden ne de doğrulardan vazgeçmeye gönülleri razı olmadığı içindir.