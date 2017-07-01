Renge yasak: Tutuklu gazeteci ve ressam Doğan’a resim malzemeleri verilmiyor

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Tutuklu gazeteci ve ressam Zehra Doğan’a resim malzemelerinin verilmediği bildirildi.

Gazete Sujin’in haberine göre Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Doğan, ailesi aracılığıyla mesaj gönderdi.

Resim malzemeleri için cezaevi yönetimiyle görüştüğünü belirten Doğan, şunları söyledi: “Cezaevi yönetimi resim malzemeleri için savcılıktan özel izin almam gerektiğini belirtti. Bunun üzerine savcılığa verilmek üzere dilekçemi hazırladım. Cezaevi müdürü, ‘İçeride resim, takı, bileklik yapmak yasak, savcı izni olsa bile biz buna izin vermiyoruz’ diyerek, dilekçemi kabul etmedi.”

‘Hak ihlali’

Doğan’ın avukatu Kamuran Tarhan, cezaevlerinde OHAL’la birlikte hak ihlallerinde bir artış olduğunu savundu.

Tarhan, şöyle devam etti: “Müvekkilimiz Zehra, tanınan ve uluslararası ödüller alan bir ressamdır. Mevzuata ve uluslararası sözleşmelere aykırı hareket edilerek tamamen keyfi bir biçimde kendisine boya ve resim malzemeleri verilmemesi açık bir hak ihlalidir.”

Avukat, sonuç alamamaları halinde Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracakları bilgisini verdi.

Ne olmuştu?

Doğan, ilk olarak 23 Temmuz 2016’da gözaltına alınmış, gizli tanık beyanlarıyla ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Doğan, 9 Aralık 2016’daki ilk duruşmada tahliye edilmiş, resimleri ve haberleri gerekçe gösterilerek iki yıl dokuz ay 22 gün ceza verilmişti.

Yapılan itirazı görüşen Gaziantep İstinaf Mahkemesi kararı onayınca, gazetecinin cezası kesinleşmişti.