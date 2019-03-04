Renaissance Capital: Merkez Bankası bu hafta 100 baz puan indirime gidebilir

Rusya merkezli banka Renaissance Capital, Merkez Bankası’nın bu hafta yapacağı toplantıda faizlerde 100 baz puanlık bir indirime gidebileceğini ve ekonomistlerin dördüncü çeyrek için yüzde 2’lik bir daralma beklediğini bildirdi.

Kuruluşun baş ekonomisti Charlie Robertson enflasyonun gerilemesine ilişkin yaptığı Twitter paylaşımında bugün açıklanan dış ticaret ve enflasyon verilerini ele aldı ve şu paylaşımı yaptı: “Türkiye. İhracat büyümesi yüzde 6’dan yüzde 4’e düştü. Enflasyon 18 Ekim’deki yüzde 25 zirvesinden yüzde 20.0’nin altına geriledi. Gelecek hafta açıklanacak 4. çeyrek büyüme rakamları da çok çirkin olabilir. Muhtemelen yanılıyorum ama 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacaklarını tahmin ediyorum. Bloomberg anketine katılan 22 ekonomist de bu hafta Merkez Bankası’ndan herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyor (Faizler şu anda yüzde 24).”

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4’üncü çeyrekte yüzde 2 daralma bekleniyor

Takipçilerinin konuya ilişkin sorularını da yanıtlayan Robertson, kendisinin beklediğinden daha iyi gelen üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının da aşağı yönlü revize edileceğini öngördü. 4’üncü çeyrekte yatırımlar ve tüketimde büyük bir düşüş görüleceğini düşünen Robertson ‘4’üncü çeyrekte ekonominin yüzde 2 küçüleceğine ilişkin bir fikir birliği olduğunu’ belirtti.

Turkey. Export growth slowing from 6% to 4%, inflation has fallen from peak 25% in Oct-18 to sub-20.0% and 4Q GDP figures out next week could be very ugly. Am probably wrong, but I'd pencil in a 100bp rate cut. All 22 economists cited on Bloomberg expect no change (24.0%) https://t.co/f6YYZdnXgB — Charlie Robertson (@RencapMan) March 4, 2019

I think 3Q18 GDP will be revised down (ie it was better than I expected) and 4Q GDP will show a big fall in investment and consumption. Consensus assuming around -2% YoY in 4Q18. We'll find out next week.. Reklam March 4, 2019

Robertson şubat ayının ilk günlerinde Türkiye’ye ilişkin bir rapor hazırlamış, bu raporda dördüncü çeyrek büyümesinin yüzde 6 gibi beklenmeyen bir hızda daralmasının faiz indirimini haklı çıkarabileceğini yazmıştı.