Remzi Özdemir: Yarınından korkan milyonlarca insan bu tiyatroyu sadece izledi

Adamın cebinde hiç para yok. Dolaşıp ev buluyor. Evin fiyatı 300 bin lira. Eşten dosttan, kredi kartından peşinat olan 15 bin lirayı bulup, kredi çekiyor. Nasıl olsa 2 yıl ödemeyecek ve iki yıl içerisinde evin fiyatı AKP’nin beton aşkı sayesinde mutlaka yükselecek. Hem 2 yıl hem bedava kira vermeden oturacak. Bu süre sonunda en az 500 bin liraya sattığında 100 bin lira para kazanacak.

Bu düşünce ile on binlerce kişi ev aldı. Hiç ev almayacak kişiler bile enflasyona güvenerek, “Kiraya veririm, 2 yıl sonrasında ödeyeceğim taksit pul olur. Ev taksitini kira öder” düşüncesi ile aldı. Bunu herkes yaptı mı? Elbette hayır! Yarınından korkan milyonlarca insan bu tiyatroyu sadece izledi.

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Şu an Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile işten çıkartmalar yasak. Ama bu sonsuza kadar sürmeyecek! Yani hesap kitap yapan insanlar biliyor ki, bu yasak kalktığı an yüzbinlerce kişi kapının önüne konulacak.

Remzi Özdemir’in yazısı