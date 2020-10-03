Remzi Özdemir: Şu an Türkiye’de iyi giden sadece iki şey var

Yıllar önce e-muhtırada borsa sert düşmüştü. O dönem Erdoğan’ın ağzından ilk çıkan borsanın kaybı oldu. Borsada 2 milyar dolar değer kaybı olmuştu. Erdoğan ilk ona dikkat çekmişti.

Sonra borsa yükselmeye devam etti. Tabii ki inşaatta.

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Şu an Türkiye’de iyi giden sadece iki şey var. İşleri tıkırında olan iki kesim. Biri müteahhitler, diğeri borsacılar.

Müteahhitlerin neden olmasın ki? Kazançları dünyanın hiçbir yerinde yok. Sıkışan ticaret erbabı ne yapar? Hemen ıskonto yapar stok eritir değil mi?

Bizde müteahhitler öyle yapmıyor. Nasıl olsa hükümet bir çözüm bulacak.

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Nitekim buluyor da. Bakın en son yaptığına kamu bankaları tarihte görülmemiş bir faiz indirip, milyonlarca elde kalmış evleri yüzde 30, yüzde 40 daha fazlasına satmasına neden oldu.

Bunu devletin resmî kurumları söylüyor. Kamu bankalarının kredi verdiği Temmuz-Ağustos aylarında konut fiyatları ortalama yüzde 25 yükseldi.

Dünyanın neresinde var elde kalan malların yüzde 25 daha yükseğine satılması?

Remzi Özdemir’in yazısı