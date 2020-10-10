Remzi Özdemir: Peki dolardaki bu soluksuz yükselişi kimse soracağız?

Hazine Bakanı Albayrak, “Ben kur ile ilgilenmiyorum” dedi.

Peki dolardaki bu soluksuz yükselişi kimse soracağız? Türk parası her geçen gün daha da değer yitiriyor? Muhatabımız kim?

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1 hafta önce 40 lira olan ayçiçeği yağı 57 lira oldu. Gerekçesi ithal olması ve döviz kurundan etkilenmesi?

Bakan dolarla ilgilenmiyor ama biz Türk halkı olarak 80 milyon ilgileniyoruz. Çünkü yediğimiz ekmeğin buğdayını bile yurt dışından dolar vererek alıyoruz.

Pirinç Bulgaristan’dan… Mercimek Kanada’dan. Nohut Romanya’dan… Kuru fasulye Amerika’dan.

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Daha yüzlerce kalem gıda maddesini yurt dışından dolar vererek alıyoruz. En önemlisi en büyük ithalat kalemimiz petrol Rusya’dan.

Rusya ve İran bize doğal gaz vermese kışın donup kalacağız. Tüm bunları referans para ile alıyoruz. Yani Amerikan doları ile.

Remzi Özdemir’in yazısı