Diken

Yaramazlara biraz batar!

Remzi Özdemir: Faiz sabit kalınca borsa göçtü, dolar yükseldi; bundan sonra ne mi olacak?

Tüm bunlar olurken, Merkez Bankası perşembe günü beklentilerin aksine dört harfliyi yükseltmedi.

Eksi döviz rezervine rağmen dört harfliyi sabit tuttu.

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Doğal olarak borsa göçtü, dolar yükseldi.

Bundan sonra ne mi olacak?

Hani geçen ay 40 liradan 59 liraya yükselen ayçiçeği yağı var ya işte o 65 lira olacak. Ekmek ithal buğdaydan yapıldığı için daha pahalı olacak. İğneden ipliğe her şey zamlanacak. Çünkü Türkiye artık üretmiyor ve birçok şeyi ithal ediyor. Hatta buğdayı dahi. İnanmıyorsanız geçen haftaki Resmî Gazete’ye bakın ithalat iznini göreceksiniz.

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Remzi Özdemir’in yazısı

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