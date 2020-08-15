Remzi Özdemir: Dolar doluyor ve birileri zengin oluyor

Tabii ki emekli ve gariban vatandaşın alım gücü hızla düşerken bazılarının da gücü arttı. Öyle ki, kim olduklarını bilmediğimiz ama vatandaş olarak tanımlanan kişiler Merkez Bankası’nın son açıkladığı verilere göre 4 haftada 17 milyar dolar aldı. Alan vatandaş satan ise devlet. Doları ısrarla 6.85 TL’de tutmak için devletin kasasındaki dolarları birilerine adeta tanzim satış gibi veren kamu bankaları.

Bu kişiler 4 hafta boyunca ısrarla dolar aldı kamu bankaları da ısrarla dolar sattı. Sonra dolar 1 gecede 7,40 TL oldu. 17 milyarı alan kişiler bir gece de daha da zenginleşti.

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Bankalardaki vatandaşların döviz hesabı ise 240 milyar doları geçti. Bunlar kaç kişi ve bu doları neden aldılar? Ne bilen var ne de konuşan. Bakan haklı! Gazetecinin gözünün içine bakıp gülerek “doların mı var?” dedi. Türkiye’nin nüfusu 80 milyon. 17 milyar doları 80 milyon kişi almadıysa belli ki birileri aldı. Kim o birileri?

Gariban vatandaş banka önlerinde 3 bin lira kredi çekeceğim diye saatlerce kuyruk beklerken birileri devletin bankalarının sattığı ucuz dolardan tam 17 milyar dolar alıyor. Dolar doluyor ve birileri zengin oluyor. Aklıma Binali Bey’in sözü geliyor. “Dolar dolsa ne olur dolmasa ne olur?”

Remzi Özdemir’in yazısı