Remzi Özdemir: Diyanet camilerin gelirine el koyuyor

Elbette bu ülkenin kaynakları ile servetine servet katan CLK bu camiinin elektriğini kesmemeliydi. Ama kestirenin hiç mi suçu yok?

Bu konuyu daha önce de işlemiştim.

Reklam

Sorun şu: Diyanet camilerin gelirine el koyuyor. Hayırsever vatandaşlar camii yaptırıyor ve bu camiinin kendi masraflarını karşılayabilmesi için altına dükkanlar yaptırıyor.

Son yıllarda yapılan tüm camilere bakarsanız hepsinin altında ya da yanında iş yerleri vardır.

Reklam

İnsan trafiğinin yoğun olması nedeniyle camii yardımlaşma dernekleri tarafından yapılan bu işyerlerinin kirası da ciddi anlamda yüksek.

Normal şartlarda bu dükkanların kirası caminin her türlü masrafını fazlasıyla karşılayabilecek seviyede.

Tabii ki kendilerine kalırsa.

Remzi Özdemir’in yazısı