Remzi Özdemir: Daha çok mal satmışız ama daha ucuza, işte Türkiye’nin sorunu bu!

Türkiye’nin ihracatı değer bazında ne kadar arttı? Yani sattığın ürünlerin değerinin artışı. Diğer adıyla katma değerli ürün miktarı.

Bu rakamlar hiç de insanın içini açacak türden değil. Türkiye’nin ihracatı son 5 yılda değer bazında yüzde 20’ye yakın artış gösterirken, birim fiyat yaklaşık yüzdü 15 düştü. Yani daha çok mal satmışız ama daha ucuza. İşte Türkiye’nin sorunu bu!

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Türkiye maalesef ihracatta katma değeri yüksek ürün yapamıyor. Hep Avrupa’nın fasoncusu bir ülke olarak kalıyoruz. Avrupa modeli veriyor, biz kumaşı, ipliği ve hatta tüm makinaları Çin’den ithal edip, üretip bir kâr marjı koyarak satıyoruz.

Ondan sonra da TİM ortaya çıkıp, basına “Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık” diye bülten yolluyor.

Peki ya ithalatınız ne olacak?

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Remzi Özdemir’in yazısı