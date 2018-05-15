Remres’in anketi: Üç büyük ilde ‘millet ittifakı’ önde

Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışma’nın son çalışmasına göre, üç büyük ilde (İstanbul, Ankara, İzmir) ‘millet ittifakı’ önde görünüyor.

‘Millet ittifakı’ CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluşuyor. AKP ve MHP ise ‘cumhur ittifakı’yla seçime gidiyor.

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6-9 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 3653 kişi ile telefonla ve yüzyüze yapılan anket sonuçlarına göre, son dönemde art arda açıklanan ekonomik paketleri AKP oylarında beklenen etkiyi sağlamış değil.

Yeniçağ’ın haberine göre, araştırmada 1-2 Mayıs tarihlerinde yapılan anket ile bu son anket kıyaslandığında AKP ve MHP’nin kan kaybettiği, İYİ Parti ve CHP’nin oy potansiyelinde artış gözlendiği belirtildi.

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Araştırmada, HDP’nin kemik oyları koruma konusunda en kararlı seçmen grubuna sahip olduğu ifade edilirken, “Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın yeniden gündemde yer alması, HDP’nin de ‘kararsızlar pastası’ndan payını almasını sağlamış gibi duruyor” denildi.

Bu pazar seçim olsa

Ankete göre bu pazar seçim olsa kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle görülüyor:

Cumhur ittifakı: %37.8

Millet ittifakı: %37.6

HDP: %9.7

Diğer: %0.4

Kararsızlar: %7.2

Oy vermem: %7.3

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise tablo şöyle oluyor:

Cumhur ittifakı: %43.9

Millet ittifakı: %43.5

HDP: %12.2

Diğer: %0.4

Ankete göre üç büyük ilde (İstanbul, Ankara, İzmir) ‘millet ittifakı’ önde görünüyor. ‘Cumhur ittifakı’ ile ‘millet ittifakı’ arasındaki oy farkı İstanbul’da yüzde 0.7, Ankara’da yüzde 1.6, İzmir’de ise yüzde 29.8.

İlk turda kime vereceksiniz?

Seçmenlere cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda kimi destekleyeceksiniz sorusu da yöneltildi. Buna göre kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %36.1

Muharrem İnce: %20.7

Meral Akşener: %15.1

Selahattin Demirtaş: %9.8

Temel Karamollaoğlu: %3.6

Doğu Perinçek: %0.2

Kararsızlar: %8.1

Oy vermem: %6.4

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise sonuçlar şöyle oluyor:

Recep Tayyip Erdoğan: %42.1

Muharrem İnce: %24.1

Meral Akşener: %17.1

Selahattin Demirtaş: %12.6

Temel Karamollaoğlu: %3.9

Doğu Perinçek: %0.2

İkinci turda Erdoğan-İnce yarışı

Seçmenlere “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce kalırsa tercihiniz ne olur” diye de soruldu. Yanıtlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %41.8

Muharrem İnce: %41.3

Kararsızlar: %10.2

Oy yok: %6.7

Erdoğan-Akşener

Ankete göre ikinci tura Erdoğan ile Meral Akşener kalır ise sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %41.9

Meral Akşener: %40.6

Kararsızlar: %7.1

Oy yok: 10.4

Çalışmanın sonuç bölümünde Meral Akşener ve Muharrem İnce isimlerinden birinin ikinci tura kalması durumunda ortaya çıkan en temel farkın HDP seçmeninin tavrı olduğu kaydedildi. HDP tabanında Meral Akşener ismi karşısında seçime gitmeme yönünde bir eğilim olduğu belirtildi.