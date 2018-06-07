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Yaramazlara biraz batar!

Remres’in anketi: ‘Cumhur’ ve ‘millet’ başa baş, Erdoğan’ın oyu yüzde 41.7

 

Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışma’nın son çalışmasına göre, ‘cumhur ittifakı’ yüzde 44.2, ‘millet ittifakı’ yüzde 44 oy oranında. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyu yüzde 41.7, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oyu yüzde 26.1.

Fotoğraf: Reuters

Remres anketi, 28 ilde, 28 Mayıs-03 Haziran tarihleri arasında, 4 bin 482 kişiyle telefonla ve yüz yüze yöntemiyle yapıldı.

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Araştırmaya göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları şöyle oluştu:

Meclis

Cumhur ittifakı: Yüzde 44.2
Millet ittifakı: Yüzde 44
HDP: Yüzde 11.5

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Cumhurbaşkanlığı

Erdoğan: Yüzde 41.7
İnce: Yüzde 26.1
Akşener: Yüzde 16.7
Demirtaş: Yüzde 11.4
Karamollaoğlu: Yüzde 3.9

Medya sansürü

Katılımcıların yüzde 53.4’ü parti ve adaylara yönelik bir ‘medya sansürü’ uygulandığını düşündüklerini, yüzde 30.4 ise böyle bir sansürün var olmadığını söyledi.

Uber’e destek

Ankete katılan ve İstanbul’da yaşayan 904 kişiye ‘UBER, Careem, Olev, Yolo ve Bi Taksi’ye dair düşünceleri soruldu.

Yüzde 62.6 bu uygulamaları hiç kullanmadığını, yüzde 37.4 ise kullandığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 9.2’si bu uygulamalara getiririlen yasağı desteklediklerini, yüzde 75.6’sı ise desteklemediğini belirtti.

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