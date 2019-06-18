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Yaramazlara biraz batar!

REMRES Araştırma: İmamoğlu 2.5 puan önde

REMRES Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketinin 23 Haziran İstanbul seçimi anketine göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 51.14; ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı ise yüzde 48.53.

Fotoğraf: DHA

Mezopotamya Ajansı’ndan Deniz Nazlım’a konuşan REMRES’in müdürü Emre Şişmanlar, AKP seçmeninde katılımın azalacağını, muhalefetin ise ‘çok konsantre durumda olduğunu‘ öne sürdü.

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‘Muhafazakar-Kürt seçmen çekinceli’

Daha önce AKP’ye oy vermiş muhafazakar-Kürt seçmenin sandığa gitme konusunda çekinceli olduğunu belirten Şişmanlar, “Eğer gitse AKP’ye verecek Kürt seçmenin bu seçimde de sandığa gitmesini gerektirecek hiçbir şey yok” dedi.

Araştırmacı, ayrıca muhalif Kürt seçmenin sandığa gitmeyen Kürt seçmeni ‘Bize vermiyorsan da AKP’ye de verme’ diyerek sandığa gitmeme yönünde bu kitleyi etkilediğini kaydetti.

‘AKP’li anketçiler de doğru söylemek zorunda kaldı’

Daha önce Binalı Yıldırım’ı önde gösteren AKP’ye yakın anket şirketlerinin şu anda İmamoğlu’nu önde gösterdiğini belirten Şişmanlar, “Anket şirketleri de artık AKP’li medyanın düştüğü durama düşmeye başladı” diye konuştu.

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Bu şirketlerin artık kendi kitlesi tarafından da tepkiyle karşılandığını ifade eden araştırmacı, “Artık doğru sonuçları vermek zorunda kalıyorlar” dedi.

MAK anketi: Ortak yayın sonrası İmamoğlu yüzde 44, Yıldırım yüzde 42.5

Reuters: AKP’nin yaptırdığı son ankette İmamoğlu üç puan önde

Konsensus Araştırma: Seçmenin yüzde 59’u seçim iptalini yanlış buluyor

A&G Araştırma: YSK iptal kararıyla kızgın demiri AKP’nin kucağına bıraktı

Optimar’dan sonra MAK: İmamoğlu iki puan önde

Optimar anketi: İmamoğlu yüzde 52

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İlk anket geldi: Konsensus’a göre İmamoğlu 2 puan önde

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