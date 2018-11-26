Remiz Özdemir: Kovulma sırası müdürlere geldi

Kovulma sırası müdürlere geldi…

Geçen hafta 138 şube müdürü bir anda işten atıldı. İşten atılma yöntemleri oldukça çirkin. Bir dönem Körfez sermayeli bankanın kullandığı acımasız insanı ve emeği yok sayan yöntem.

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Bu kez bunu yapan Körfez değil. Türkiye’nin en büyüklerinden biri. Şube müdürü daha bir gün önce başarısından dolayı tebrik edilen bölge müdürlüğüne çağrılıyor ve önüne kendi rızası ile istifa ettiğini belirten bir yazı konuluyor.

Gönüllü olarak imzala al 5 maaşı çek git. Yok direnirsen senin için kötü olur. Ne olur? Daha kötüsü nedir? Hayatının baharında 21-22 yaşında okulu bitirip girdiğin ve adeta gençliğini verdiğin bankadan insani olmayan yöntemlerle kovuluyorsun. Bundan daha kötüsü ne olacak ki? 5 değil de 3 maaş mı vereceksin?

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Hakkında kötü referans verip onu aç mı bırakacaksın. Çocuklarını sefalete mi sürükleyeceksin? Bu kin niye?

Bunu zaten o kâğıdı imzalasa da o kötülüğü yapacaksın. Bunu Türkiye’de ilk başlatan Körfez sermayeli bankanın İK müdürü bu operasyonun başındaki kişi. Bankacılar ona referans kirletme diyor. Ve bu İK müdürü insanlık suçu olan referans kirliliği uygulamasını gayri resmi yapan ilk kişidir. Bu kişi yüzünden daha önce çalıştığı banka itibar yılında itibarını kaybetti. Çalıştığı bankayı uyguladığı personel politikası nedeniyle Türkiye’de ilk kez mobbinge mahkûm ettiren İK yöneticisi aynı yöntemi yeni bankasında mı uyguluyor?

Remzi Özdemir’in yazısı