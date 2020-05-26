Remdesivirin Covid-19 tedavisinde kullanılmasına Britanya da onay verdi

Britanya Covid-19 tedavisinde süreyi kısalttığı belirtilen antiviral ilaç remdesivirin kullanımını onayladı.

Fotoğraf: Reuters

Remdesivir Ebola virüsünün tedavisi için üretilen ilaçlardan biriydi.

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İlacın işe yaradığını gösteren yeterli delilin ortaya konduğunu belirten yetkililer tedavide kullanımı için yetki verdi. İlaç şimdilik kısıtlı miktarda olduğu için en çok yararlanacağı düşünülen sınırlı sayıda hastada kullanılacak.

İlacın Covid-19 tedasivinde kullanılması ABD ve Japonya’da da onaylanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Mayıs’ta düzenlediği basın toplantısında söz konusu ilaçtan 400 hasta için temin edildiğini, önümüzdeki günlerde kullanmayı planladıklarını söylemişti.