Diken

Yaramazlara biraz batar!

Remdesivirin Covid-19 tedavisinde kullanılmasına Britanya da onay verdi

Britanya Covid-19 tedavisinde süreyi kısalttığı belirtilen antiviral ilaç remdesivirin kullanımını onayladı.

Fotoğraf: Reuters

Remdesivir Ebola virüsünün tedavisi için üretilen ilaçlardan biriydi.

Reklam

İlacın işe yaradığını gösteren yeterli delilin ortaya konduğunu belirten yetkililer tedavide kullanımı için yetki verdi. İlaç şimdilik kısıtlı miktarda olduğu için en çok yararlanacağı düşünülen sınırlı sayıda hastada kullanılacak.

İlacın Covid-19 tedasivinde kullanılması ABD ve Japonya’da da onaylanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Mayıs’ta düzenlediği basın toplantısında söz konusu ilaçtan 400 hasta için temin edildiğini, önümüzdeki günlerde kullanmayı planladıklarını söylemişti.

Reklam

Covid-19 tedavisinde umut veren ilaç remdesivir AB’de ön onay alabilir

Covid-19 tedavisinde umut veren ilaç remdesivirin üretimi için beş firmaya izin

ABD’den sonra Japonya da Covid-19 tedavisinde remdesivir kullanımını onayladı

Dr. Fauci’den ‘iyi haber’: Remdesivir Covid-19 tedavisinde işe yarıyor

Çin’deki deneyde remdesivir ağır hastaları iyileştiremedi; üretici sonuca itiraz etti

‘Corona’ tedavisi yolunda: Dört grup ilaç ve üç aşı çalışması öne çıkıyor

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...