Rektörlük için profesör olma şartı geri getirildi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum için çıkarılan 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle kaldırılan ‘rektörlerin profesör unvanına sahip olma şartı’ yeniden getirildi.

Resmi Gazete’de dün yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre rektörler en az üç yıl profesörlük yapanlar arasından cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

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Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre kararnameyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar da belli oldu.

Buna gör, başkanlığın karar organı ‘yönetim kurulu’, başkan ve başkan yardımcıları dahil sekiz üyeden oluşacak. ÖSYM başkanı yönetim kurulunun da başkanı olacak.

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ÖSYM yönetim kurulunun, başkan ve başkan yardımcıları dışındaki üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan en az genel müdür düzeyinde bir temsilci, Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) bir temsilci, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’ndan en az genel müdür düzeyinde bir temsilci ve devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından YÖK tarafından seçilen bir temsilciden oluşacak.

ÖSYM şirket kurabilecek

ÖSYM, ayrıca sınav sonuçlarını analiz edecek ve sonuçları kamuoyuna duyuracak.

Merkezin görev ve yetkileri arasında, faaliyetleriyle ilgili olarak şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak da yer aldı.

ÖSYM başkanı kendi görev süresiyle sınırlı olmak üzere üç başkan yardımcısı atayacak.

Kopya skandalları ve soru hırsızlıklarıyla gündeme gelen ÖSYM, şüpheli durumlarda eşdeğer sınav yapacak.

Yönetim kurulu, gerekli hallerde sınavların kısmen veya tamamen iptaline, ertelenmesine, adayların eşdeğer sınavlara alınmasına veya aday işlemlerinin geçersiz sayılmasına ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verecek.