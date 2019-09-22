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Yaramazlara biraz batar!

Rektöre göre Neslican Tay ‘dinden faydalansa hastalığı düşman’ görmezmiş

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan, kansere karşı mücadelesini kaybeden Neslican Tay için “Ölümle yüzleşebilseydi ve dinlerden faydalanabilseydi hastalığı düşman gibi görmezdi” dedi.

Uzun süredir kanser hastalığı ile mücadele eden ve kanserle mücadelenin sembolü haline gelen 21 yaşındaki Neslican Tay’ın 2018’de tümör nedeniyle bacağı kesilmişti. Tay üç kez yenmeyi başardığı kansere, geçtiğimiz günlerde dördüncü kez yakalanmış ve hayatını kaybetmişti.

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Rektör Tarhan, Tay’ın ‘seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapıldığı’nı söylediği tweetinde şu ifadeleri kullandı: “Neslican Tay kızımız çok çile çekti ama ümidini kaybetmedi, ölümle yüzleşebilseydi ölüm bilincine sahip olsaydı, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı dinlerin hayata anlam katma ve teselli gücünden faydalanabilseydi hastalığı düşman gibi görmezdi diye düşündüm.”

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