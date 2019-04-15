Rektörden şenlik çıkışı: Anlaştık ama LGBT, Marksist ve HDP’lilerle toplanıp vazgeçtiler

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Mustafa Verşan Kök iptal edilen bahar şenlikleriyle ilgili tartışmada bir grup öğrenciyi eleştirirken “Her konuda anlaştık. LGBT, Marksist, aşırı sol, HDP gruplarla toplantı yapıp bu karardan vazgeçtiler” dedi.

Fotoğraf: Kaos GL

Her yıl Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) tarafından düzenlenen ODTÜ Bahar Şenliği’nin bu yıl yapılmayacağı rektörlük tarafından “Yetersiz imkanlar nedeniyle” denilerek açıklanmıştı. Birçok şarkıcının şenlikte ücretsiz sahne alacağını açıklamasının ardından tartışma kamuoyuna malolmuş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdeler de şenliği düzenleyebileceklerini açıklamıştı.

Reklam

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında rektör Kök’ün şenlikle ilgili kendisine yaptığı açıklamaya yer verdi. Rektör şöyle diyor:

“Öncelikle biz şenlikleri iptal etmedik. Tam aksine biz UGT’li öğrencilerle Devrim Stadı konserleri de dahil her konuda anlaştık. Ancak sonra bu grup LGBT, Marksist, Aşırı Sol, HDP gruplarla toplantı yapıp bu karardan vazgeçtiler. Tüm alanları istediler. İsteklerinin toplam maliyeti 1 milyonun (TL olsa gerek) üstünde. Traktör bile istediler. Hiçbir zaman yasakçı bir tutumumuz olmadı yönetimce. Bizler sizlerden daha fazla ODTÜ’lüyüz. Mesela ben 35 senedir ODTÜ’deyim. Neyin ne olduğunu herkes kadar bilirim. Bu arada daha önce de şenlik yapılmadı ODTÜ’de.”

Rektör Çankaya Belediyesi’ne de şu yanıtı veriyor: “Üç yıldır hiçbir isteğimize olumlu yanıt vermeyen, saldırgan köpekler konusunda bizi yalnız bırakan (ODTÜ’de kimse yollarda dolaşamıyor), çöplerimizi toplamayan Çankaya Belediyesi’nin bu desteğinin de bizi çok şaşırttığını paylaşmak isterim. Şenlik desteğinden (!!!) önce belediye olarak yapmaları gerekenleri yapsa çok mutlu oluruz.”

