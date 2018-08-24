Rektör yardımcıları ‘uzakta aramadı’: Kızlarını üniversite kadrosuna atadılar

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde görevli rektör yardımcılarının akademik kariyeri olmayan kızları, akademik kadrolara atandı.

Birgün’den Uğur Şahin’in haberine göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri bölümünde açık iki öğretim görevlisi kadrosuna, rektör yardımcıları İrfan Karadade ile Turan Gökçe’nin kızları Beyaz Karadede ve Gökçenur Gökçe atandı.

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Akademik özgeçmişi olmayan kadrolu bölüm başkanı

Üniversitenin resmi internet sitesinde yer alan akademik özgeçmişlerine göre Ege Üniversitesi’nden mezun Gökçe ve Yeditepe Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayan Karadede, şimdiye kadar herhangi bir akademik faaliyette bulunmamış.

Geçen ağustos ayında da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi için açılan kadro sınavını öğretim üyelerinin eş ve çocukları kazanmış, üniversite genel sekreteri Hakan Yekbaş, “Kayırma söz konusu değil, başarılı olan kazanıyor” demişti.