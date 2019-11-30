Rektör Suat Cebeci’den öğretim üyesine: Haddini bil, derhal dışarı çık

İzlediğim bu görüntülerden bir akademisyen olarak çok incindim. Kıymetli @EbubekirSifil Hocamıza, hem de öğrencilerin arasında, reva görülen bu aşağılayıcı tavrı bir “rektöre” maalesef yakıştıramıyorum!#SuatCebeciistifa



pic.twitter.com/ufT17snq17

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