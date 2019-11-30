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Yaramazlara biraz batar!

Rektör Suat Cebeci’den öğretim üyesine: Haddini bil, derhal dışarı çık

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, polemik yaşadığı, aynı üniversitede görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil’e, “Haddini bil, derhal lütfen dışarı çık” dedi.

Video: Twitter

Birgün’de yer alan habere göre, Yalova Üniversitesi’nde ‘Kulüpler Birliği Toplantısı’ yapıldı. Toplantıda, danışman eğitmenlerden Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde görevli Sifil, okulun kulüplere yardım etmediğini söyledi. Bunun üzerine kendisine tepki gösteren Cebeci, Sifil’i hadsizlikle suçladı. Sifil’in, “Benim insanlarla nasıl ilişki kuracağıma siz karar veremezsiniz” yanıtının ardından Cebeci, “O zaman haddini bil, derhal lütfen dışarı çık” dedi.

İkili arasındaki bu diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter’da Sifil için destek mesajları paylaşılırken Cebeci istifaya davet edildi.

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