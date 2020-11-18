Rektör: Muhittin Böcek, bir hafta 10 gün içinde taburcu olabilir

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Covid-19 tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in bir hafta 10 gün içinde taburcu edilebileceğini ifade etti.

Fotoğraf: DHA

Böcek’in durumunun yavaş yavaş da olsa her geçen gün daha iyiye gittiğini söyleyen Özkan, taburcu olacağı tarih için kesin bir ifade kullanmak istemediğini beliterek şöyle devam etti: “Bir hafta ya da 10 gün sürebilir. Çok uzun bir süreç olmayacağını düşünüyorum. Normal olarak besleniyor, rahatlıkla oturabiliyor. Fizik tedavisi yoğun şekilde devam ediyor.”

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Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos’ta yaptığı paylaşımla Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Bir süre özel bir hastanede tedavi gören Böcek, 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Böcek, 9 Kasım’da 64 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınmıştı.

Aynı hastanede tedavi gören Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in de sağlık durumunun iyiye gittiğini aktaran Özkan şu ifadeleri kullandı: “Ercengiz’in tedavisine serviste devam ediyoruz. Genel durumu iyi, oksijen ihtiyacı yok, tedavi ve takipleri devam ediyor. Her iki başkanımızın ve hastalarımızın sağlığına kavuşması için bütün sağlık çalışanı arkadaşlarımız canla başla çalışıyor, onlara da bir kere daha teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızı salgına karşı daha da duyarlı olmaya davet ediyorum.”