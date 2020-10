Rektör: Böcek’in bilinci yerinde, uyandırıldığında istediğini yiyip içiyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, bilincinin yerinde olduğunu, uyandırıldığı zamanlarda istediğini yiyip içtiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Böcek, 17 Ağustos’ta testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 7 Eylül’de yoğun bakımda uyutuldu. Covid-19 tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, 25 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Reklam

Akciğer bulguları daha iyi

Özkan şunları söyledi: “İlk geldiği anda tabi bugüne nazaran daha kötüydü. Şu anda çok çok daha iyi. Özellikle geçen haftaya göre bütün bulguları, akciğer bulguları çok daha iyi. Şu anda enfeksiyonla mücadele ediyoruz. Diğer organları gayet iyi durumda, makineye bağlı ancak bilinci, şuuru yerinde. Bu anlamda gayet iyiye gidiyor. Bu da bizi sevindiriyor.“

Böcek’in ara ara uyandırıldığını ancak uzun süreli olamadığını belirten Özkan, “Enfeksiyon bizim için en büyük handikap. Ama onun dışında bilinci yerinde. İletişim sağlıyor bizimle” dedi.

‘Kas gücü için fizik tedavi’

Böcek’e kas ve solunum kaslarında yaşanan güçsüzlüğe karşı fizik tedavi uygulandığını da belirten Özkan, “Uzun süre yatan her hasta için bu böyledir, prosedür böyledir” ifadelerini kullandı.

Reklam

‘En büyük merakı menüsü’

Böcek’in uyandırıldığı anlarda çorba içtiğini, yemek yediğini ifade eden şöyle devam etti: “En büyük merak konusu menüsü aslında. Evet ara ara kendine geldiği zaman bazı istemleri oluyor. Ağızdan besleniyor yavaş yavaş, mümkün mertebe. Canı istediği şeyler oluyor. Onları söylüyor, kendisine temin ediyoruz. Her gün bir şeyleri, canı istediği şekilde yiyip içiyor başkan. Bugün tarhana, yarın mercimek… Bu şekilde.“

Böcek’in makineden ayrıldıktan sonra yavaş yavaş konuşmaya başlayacağını belirten Özkan, yavaş yavaş toparlayacağının da altını çizdi.

‘Yakınları uzaktan görebiliyor’

“Covid servisinde olduğundan, sürekli herkesin yanına girip çıkması hem onun için hem yakınları için çok iyi olmayacağından ara sıra uzaktan yakınları görebiliyor” diyen Özkan bilgi kirliliğine karşı da uyardı:

“Çünkü başkaları bizim adımıza konuşabiliyor ama en doğru bilgi her zaman üniversitemiz tarafından verilen bilgidir.”

‘Servise alınması için tarih vermek zor’

Yoğun bakımdan servise alınması için tarih vermenin zor olduğunu, servise alınması için her şeyin yolunda gitmesi gerektiğini anlatan Özkan şunları söyledi:

“Bazı iyi kriterlere sahip olması gerekiyor. Bunlar olduğu zaman yine doktor arkadaşlarımız karar verecek, onların alanı ve onların hastası. Karar verildiği anda evet makineden ayrılabilir, normal servise çıkabilir aşamasına inşallah gelebilirsek elbette ki servise alınacak. Ama şu anda bir zaman vermek çok doğru olmayacaktır. Çünkü yoğun bakım hastası. Enfeksiyon hali hazırda mevcut. Her yoğun bakım hastasında olduğu gibi bu hasta için de yüzde 100 konuşmak çok doğru olmaz. Çünkü her an her şeyle karşılaşabiliriz. O zaman biz de mahcup oluruz, sevenleri de hayal kırıklığı yaşar. Bu anlamda güzel haberler geliyor ancak yine de temkinli konuşmakta fayda var. Kriterler düzgün olduğu ve istediğimiz düzeyde olduğu zaman inşallah servise almayı planlıyoruz. “