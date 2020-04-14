Rekor seviyedeki kesinti petrol fiyatlarını yükseltmeye yetmedi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, corona virüsü salgını nedeniyle düşen petrol fiyatlarını yükseltmek amacıyla petrol üretiminini rekor oranda düşürmesi fiyatları yükseltmeye yetmedi.

Fotoğraf: Reuters

Sektör gözlemcileri petrol üreticilerinin corona virüsü yüzünden talebin azaldığı ve stokların hızla dolduğu pazarda dengeyi sağlamak için daha çok yolu olduğunu söylüyor.

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Günler süren görüşmelerin ardından Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman petrol üreten ülkelerin neredeyse küresel üretimin yüzde 20’sine denk gelen günlük 20 milyon varillik bir kesintiye gitmeyi kabul ettiklerini açıklamıştı.

Petrol fiyatları bu kesintiyle biraz kıpırdandı ve Brent petrol fiyatları yüzde 1.5 artmış olsa da ABD ham petrolü günü ekside tamamladı.