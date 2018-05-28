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Yaramazlara biraz batar!

‘Rekor’ olabilir: ‘3 vakte kadar’ filmini bir haftada bir kişi izledi, 15 lira hasılat yaptı

 

Sinema filmi ‘3 vakte kadar’, bir haftada yalnızca bir kişi tarafından izlendi.

GMT Yapım’ın çektiği film, 18 Mayıs’ta 41 salonda gösterime girdi.

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Box Office Türkiye’nin verilerine göre film, 18-24 Mayıs tarihlerinde yalnızca bir kişi tarafından izlendi. Film, 15 lira hasılat yaptı.

‘3 vakte kadar’, Box Office Türkiye’nin 72 filmlik listesinde son sırada yer aldı.

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Klasik hikaye

Filmin konusu şöyle anlatılıyor: “Mahallede herkes tarafından sevilen saf ve temiz kalpli biri olan Hasan, çocukluğunda beri Balım’a aşıktır. Fakat aşkını bir türlü itiraf edemez. Sevdiği kıza kendisini tanıtma fırsatı bulduğunda ise büyük bir rakip ile karşılaşır; Köksal Baba. Hasan, rakibi Köksal Baba’dan kurtulmak için sahtekar bir medyumdan yardım isteyince işler karışır…”

Yönetmen koltuğunda Özlem Kayhan ve Volkan Gültekin’in oturduğu filmde Hasan Gümet, Doğa Konakoğlu ve ‘Köksal Baba’ rol aldı.


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