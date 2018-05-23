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Yaramazlara biraz batar!

Rekor kıran döviz, Halkbank müdürünü inandıramadı: Gerçeği yansıtmıyor

 

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, dövizin rekor üzerine rekor kırmasını ‘yorumladı’: “Birtakım kesimler panik havası yaratmaya çalışıyor. Döviz kurundaki hareketler gerçeği yansıtmıyor.”

Fotoğraf: Twitter

Bloomberg HT televizyonundaki yayına katılan ve döviz kurundaki hareketliliği değerlendiren Arslan şunları söyledi: “Dövizde yaşanan hareketlilik bugüne ya da son bir haftaya ait değil. Son birkaç aydır yurtdışı kaynaklı dalgalanmalara şahit oluk. Birincisi, ABD’de faizlerin yükseliş trendine girmesi ve ABD tahvil faizlerinin yüzde 3’ün üzerine çıkması. İkincisi gelişmekte olan ülkelerde yerel paraların değer kaybı, üçüncüsü de petroldeki artış. Bu üçlü mekanizma bir araya geldiğinde biz de etkilendik. Kurdaki hareketler gerçeği yansıtmıyor, bir takım kesimler panik havası yaratmaya çalışıyor. Bu tür kısa dönemli dalgalanmaları geçmişte de çok gördük. Sakin olmakta fayda var.”

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Bazı analist ve kredi derecelendirme kuruluşlarının temel makroekonomik gerçeklerle bağdaşmayan açıklamalarda bulunduğunu savunan Arslan, “Reel ekonomiyi esas almayan, büyümeyi göremeyen, sadece masa başında yazılan bir takım raporlarla piyasada panik havası yaratılmaya çalışıldığını gördük. Ben bir bankacı olarak bunu hissediyorum da…” dedi.

Yabancıların, yatırımlarını yalnızca tahvil ve bonoya yapmadığını, borsaya da yatırım yaptığını belirten Arslan, sözlerine şöyle devam etti: “Eğer piyasada bir problem varsa, o zaman borsadaki yabancı yatırımcıların da hisselerini satıp çıkıyor olması lazım. Şu anda Halkbank’ın hisselerinin yüzde 75’i yabancılarda. Bizde bir düşüş yok, tam tersine hisse fiyatlarında çıkış var.”

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