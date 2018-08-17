Rekor katılımlı anket: Avrupalılar yaz saati uygulamasını istemiyor

Yaz saati-kış saati uygulamasına son verilmesi talepleri karşısında düzenlenen rekor katılımlı ankete göre, Avrupalıların büyük bölümünün yaz saati uygulamasını gereksiz buluyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu’nun Avrupalıların yaz ve kış saatleri konusundaki görüşlerini öğrenmek için altı hafta önce başlattığı online anketi yanıtlama süresi perşembe gecesi sona erdi.

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Avrupa Komisyonu sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre ankete yaklaşık 4 milyon 600 kişilik rekor katılım oldu.

Ankette Avrupalılara saat değişikliği olmaması konusundaki düşünceleri, yaz saatini mi, kış saatini mi tercih ettikleri soruldu.

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Avrupa Komisyonu sözcüsü, sonucun açıklanmasının haftalar sürebileceğini belirtti. Anket sonucunda çoğunluğun saat değişikliği uygulamasına son verilmesinden yana görüş bildirdiği tahmin ediliyor.

Avrupa Parlamentosu üyeleri şubat ayında Avrupa Komisyonu’na çağrıda bulunarak, yaz ve kış saati uygulamalarının avantaj ve dezavantajlarının incelenmesini ve gerekiyorsa bu düzenlemenin kaldırılmasını talep etmişti. Bunun yanı sıra AB’ye üye ülkelerden Litvanya, Estonya, Letonya ve Finlandiya da yaz ve kış saati uygulamasının kaldırılmasını istiyor.

Avrupa Komisyonu’nun bu anketin sonuçlarının yanı sıra konuya ilişkin diğer araştırma ve görüşmeleri değerlendirerek, uygulamanın sona erdirilmesine ilişkin bir öneri sunulup sunulmayacağına karar vermesi bekleniyor.

AB içinde uygulamanın kaldırılması halinde ise sürekli yaz saati veya kış saati kullanılması konusunda her ülkenin kendisinin karar vermesi öngörülüyor.

Türkiye’de 2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti.