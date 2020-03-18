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Yaramazlara biraz batar!

Rekor sayı: İtalya’da bugün 475 kişi daha ‘corona’dan hayatını kaybetti

İtalya’da son 24 saatte 475 kişi yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalığın ülkede görülmesinden beri, bir günde ölü sayısı yüzde 19 artarak rekor kırdı. Toplam ölüm sayısı 2 bin 978’e çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkedeki vaka sayısı ise yüzde 13.35 artarak 31 bin 506’dan 35 bin 713’e yükseldi.

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Britanya’da 104’e çıktı

Britanya’da ise corona virüsü nedeniyle ölü sayısı 104’e çıktı.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre ülkede son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 104’e ulaştı, teşhisi konulan kişi sayısı da 676 artarak 2 bin 526’ya çıktı.

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Bu gidişatta tür olarak çok az zamanımız var. Bir yandan sınıflar arası uçurum 19. yüzyıldan daha da kötü bir noktaya gitmeye başladı. Bu başlı başına bir sorun. İklim krizi büyük nüfusları yerinden etmeye başladı ve herkes mülteci olacak. Var olan düzenin içinde var olan sistemi koruyarak bir şeyleri onarmak imkansız.

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