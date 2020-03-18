Rekor sayı: İtalya’da bugün 475 kişi daha ‘corona’dan hayatını kaybetti

İtalya’da son 24 saatte 475 kişi yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalığın ülkede görülmesinden beri, bir günde ölü sayısı yüzde 19 artarak rekor kırdı. Toplam ölüm sayısı 2 bin 978’e çıktı.
Ülkedeki vaka sayısı ise yüzde 13.35 artarak 31 bin 506’dan 35 bin 713’e yükseldi.
Britanya’da 104’e çıktı
Britanya’da ise corona virüsü nedeniyle ölü sayısı 104’e çıktı.
Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre ülkede son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 104’e ulaştı, teşhisi konulan kişi sayısı da 676 artarak 2 bin 526’ya çıktı.