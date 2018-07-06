Rekor: Bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü 170 ton

Bankalardaki altın hesapları, mayısta 2017 sonuna kıyasla 7.7 milyar lira artarak 31 milyar 814 milyon liraya ulaşırken, bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Dünya’nın haberine göre, son dönemde yurt içinde gram altının fiyatı yıla başladığı 158.8 lira seviyelerinden yükselişe geçerek mayıs ayını 184.7 liradan tamamladı. Böylece geçen beş aylık süreçte gram altın yüzde 16.3 değerlendi.

Reklam

Altın hesaplarındaki rakamın 31 milyar 96 milyon lirası yurt içi, 718 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu. Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2017 sonunda 24 milyar 103 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

Bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün mayıs sonunda 170.4 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Reklam

Bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2017 sonunda 153.6 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde son beş ayda 16.8 tonluk artışı işaret etti.