Rekor: Amerikalı gezgin 18 ayda tüm ülkeleri turladı

Dünyadaki tüm ülkeleri en kısa sürede gezme rekoru kırıldı. Tur yaklaşık 18 ay sürdü. Bir önceki rekor üç yıl üç aydı.

Independent’ın haberine göre 27 yaşındaki Amerikalı Cassie De Pecol ‘Expedition 196’ (Sefer 196) adını verdiği tura 24 Temmuz 2015’de başladı. 196 ülkenin tümünü kapsayan tur 2 Şubat 2017’de sona erdi.

Her ülkede iki ila beş gün kaldı

Bir şirkette çalışan De Pecol işini 2012 yılında bıraktı. Her ülkede iki ila beş gün kalan De Pecol’ün yolculuğunun büyük kısmı yollarda geçti.

Yaklaşık 750 bin TL’ye mal oldu

De Pecol bedava konaklama karşılığı, 300 bin takipçili Instagram hesabından kaldığı çevre dostu otellerin reklamını yaptı. Genç kadının yolculuğu -yardımlar ve kendi birikimleriyle biriktirdiği- yaklaşık 750 bin TL’ye mal oldu.

Yolculuğu boyunca belgesel çeken De Pecol, üniversitelerde sürdürülebilir turizm hakkında konferanslar veriyor.

Cinsiyet eşitsizliğine izin yok

Yolculuğu boyunca zor durumlarda kaldığını ve tacize uğradığını da söyleyen De Pecol, “Aynı durumdaki bir erkek bunları yaşamazdı. Bazıları kadın olduğum için benden yararlanmaya, beni saf zannederek benden daha çok para almaya, sırf kendileri istiyor diye benimle daha çok konuşmaya çalıştı. Ancak artık cinsiyet eşitsizliğe izin vermeyeceğim” diye konuştu.

De Pecol, “Hayatımın amacı doğrultusunda sürdürülebilir turizmle barış yayma görevine artık her zamankinden daha da bağlıyım” dedi.