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Reklamcı Tuğrul Süer evinde ölü bulundu

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Tanınmış reklamcı Tuğrul Süer, Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu. Süer’in, ilk belirlemelere göre, kalp krizinden ölmüş olabileceği belirtildi.

Levazım Mahallesi Adakent Sitesi’nde oturan 61 yaşındaki Süer’in komşuları, evinden kötü kokular gelmesi üzerine ailesine haber verdi. Telefonla aramalarına rağmen Süer’e ulaşamayan aile bireyleri, daha sonra evine gitti.

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Tüm uğraşlara rağmen evin kapısını açamayan ailesi durumu polise bildirdi. Polis, çilingir yardımıyla eve girdiğinde, ünlü reklamcının cansız bedenini buldu.

Doktor tarafından yapılan incelemede, Tuğrul Süer’in, yaklaşık dört gün önce ölmüş olduğu tespit edildi. Reklamcı Süer’in, bilgisayar karşısında çalışırken geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtildi.

Uluslararası reklamcılık yarışması Epica Awards ödüllü Tuğrul Süer’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kağıthane Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Tuğrul Süer, bir araba markası için yarattığı ‘İnsan görmek istediğini görür’ sloganlı reklam kampanyasıyla biliniyordu.

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