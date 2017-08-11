Reklamcı Tuğrul Süer evinde ölü bulundu

Başbakan Binali Yıldırım, bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına salı günkü bakanlar kurulunda karar verileceğini söyledi. Bu sözler, tatilin 10 güne uzatılacağı yönünde bir beklenti yarattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, “Hayırlı bir gelişme olur” dedi: “Şu anda tabii hükümet bu 10 günü programına aldı çalışıyor. Hakikaten müsaitse turizm açısından olumlu olur. Turizm sektöründeki açığımızı suretle kapama fırsatı […]