Rekabet Kurumu’ndan dört akaryakıt firmasına para cezası

Rekabet Kurumu (RK), akaryakıt sektörü ile ilgili soruşturmasını sonuçlandırırken, BP Petrolleri, Petrol Ofisi, Shell&Turcas Petrol ve Opet Petrolcülük’e 2018 gelirlerinin yüzde 1’i oranında idari para cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Rekabet Kurumu’nun açıklamasında, BP Petrolleri, Opet Petrolcülük, Petrol Ofisi, Shell&Turcas Petrol ve Güzel Enerji Akaryakıt’ın bayilerine yönelik uygulamaları ile 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunun 4’üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ifade edildi.

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Buna göre eski adı Total Oil Türkiye olan Güzel Enerji hariç, dört şirketin bayilerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı kanunun 4’üncü maddesini ihlal ettiklerine oybirliği ile karar verildi.

Söz konusu dört şirkete rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile hakim durumu kötüye kullanma kapsamında 2018 gayri safi gelirlerinden yüzde 1 oranında idari para cezası verilmesine karar verildi.

Açıklamada kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara idare mahkemelerinde yargı yolunun açık olduğu kaydedildi.