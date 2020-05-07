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Yaramazlara biraz batar!

Rekabet Kurumu’ndan 29 firmaya soruşturma

Rekabet Kurumu, aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 29 firmanın ‘4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma açılan firmalar şu şekilde:

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  • A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.
  • Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.
  • BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
  • Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş.
  • CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
  • Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
  • Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Dalan Kimya End. A.Ş.
  • Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
  • Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
  • Evpaş Evyap Paz. ve Tic. A.Ş.
  • Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.
  • Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.
  • Karizma Beşler Et Gıda Sanayi Ve Tic. A.Ş.
  • Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş.
  • Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.
  • Migros Ticaret A.Ş.
  • Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
  • Nestle Waters Gıda ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş.
  • Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.
  • Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.
  • Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.
  • Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.
  • Şok Marketler Ticaret A.Ş.
  • Türk Henkel Kimya San. Ve Tic. A.Ş.
  • Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.
  • Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.
  • Yeni Mağazacılık A.Ş.
  • Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş. 

Rekabet Kurumu, Covid-19 salgını sonrası fiyat artışları ve arz zincirindeki birtakım aksaklıklara ilişkin uyarı ve incelemelerde bulunmuştu.

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