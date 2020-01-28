Rekabet Kurumu sekiz sigorta şirketi hakkında soruşturmayı sonuçlandırdı, beşine para cezası verdi

Rekabet Kurumu, sigorta pazarında faaliyet gösteren sekiz şirket hakkında yürüttüğü soruşturmayı sonuçlandırarak rekabeti bozucu eylemlerde bulunduğuna hükmettiği beş şirkete para cezası verdi.

Fotoğraf: Twitter

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayınlanan 23 Ocak tarihli karar metninde Allianz Sigorta, Dubai Starr Sigorta, Ergo Sigorta, Eureko Sigorta ve Sompo Japan Sigorta’ya 2018 gelirlerinin belirli oranlarında ceza verildiği ifade edildi, ancak parasal tutarlar belirtilmedi. Şirketler kararı temyiz edebilecek.

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Aksigorta, Axa Sigorta ve Zurich Sigorta’nın ise kanunu ihlal etmediği belirlendi.

Rekabet Kurumu Eureko Sigorta’ya 2018 gelirlerinin yüzde 0.8’i, Allianz Sigorta ve Dubai Starr Sigorta’ya yüzde 0.3’ü, Ergo’yu satın alan HDI Sigorta’ya Ergo Sigorta’nın gelirlerinin yüzde 0.2’si ve Sompo Japan Sigorta’ya gelirlerinin yüzde 0.2’si tutarında idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumu soruşturmasından ayrı olarak iki banka da sigortacılık mevzuatına aykırı davrandıkları gerekçesiyle dün Hazine tarafından toplam 282 milyon lira para cezasına çarptırılmıştı.