Rekabet Kurumu, Doğan Medya’nın Demirörenlere satılmasına izin verdi

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Rekabet Kurumu, Doğan Medya’nın, Demirören Holding tarafından satın alınmasına onay verdi.

Doğan Holding, aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu toplamda 916 milyon dolara iktidara yakın Demirören Holding’e satmıştı.

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CHP, satıştan endişeli olduklarını belirterek ‘doğru ve tarafsız karar verilmesi durumunda’ satışa izin verilmemesi gerektiğini kaydetmişti.

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak ise Doğan Holding’e ait medya kuruluşlarının blok halinde Demirören Holding’e satılmasının rekabete aykırı olduğu iddiasına ilişkin “Dosyayı görmeden bir şey diyemeyiz” demişti.

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Rekabet Kurumu, 3 Mayıs tarihli kararıyla satışı onadı.

Karar, bugün kurumundan sitesinden duyuruldu: “Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan DEMİRÖREN tarafından devralınması işlemine izin verildi.”