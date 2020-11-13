Rekabet Kurulu’ndan Google’a para cezası

Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin 54 lira 78 kuruş idari para cezası verilmesine hükmetti.

Kurulun açıklamasına göre, Google’ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı güncellemelerle ve Adwords reklamlarıyla hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandı.

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Açıklamada şöyle dendi: “Google’ın, genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek, kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16’ncı maddesi uyarınca adı geçen ekonomik bütünlüğe idari para cezası verilmesine karar verildi.”