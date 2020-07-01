Rekabet Kurulu’ndan beş Alman otomotiv şirketine soruşturma

Rekabet Kurulu, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

Rekabet Kurumu’nun açıklamasına göre, Rekabet Kurulu’nun 11 Haziran’daki toplantısında konu ele alarak iddialar incelendi. Bunun sonucunda beş şirket hakkındaki ön araştırma tamamlandı.

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Açıklamada, ‘beş şirket arasındaki güvenliğe ilişkin işbirliği kapsamında, radar hız kontrol sisteminin çalışacağı maksimum hız sınırının ve araçların tavanlarının en fazla hangi hızda açılıp kapanabileceğinin belirlenmesini, çevreyle ilgili işbirliği kapsamında benzin partikül filtrelerinin kullanımının önlenmesini ve piyasaya sürümünün geciktirilmesini, SCR teknolojisi (sertifikasyon ve maliyet unsurları da dahil SCR yazılımı ve dozlama stratejisi) bakımından rekabete hassas bilgilerin paylaşılmasını ve AdBlue deposunun boyutunun belirlenmesini içeren iddialara ilişkin bulguları ciddi ve yeterli bulduğu’ belirtildi.

Buna göre, rekabetin ihlal edilip edilmediğinin ve iddia konusu eylemlerin Türkiye’de etki doğurup doğurmadığının tespiti için beş şirkete soruşturma açıldış