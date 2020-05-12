Rekabet Kurulu’ndan 10 teşebbüse ‘maske fiyatları’ soruşturması

Rekabet Kurulu, Covid-19 salgını sürecinde tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren 10 teşebbüs hakkında ortalama yüzde 600-700 fiyat artışları nedeniyle soruşturma başlattı.

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Tıbbi, koruyucu ve kumaş maske fiyatlarındaki ciddi artış oranlarının (ortalama yüzde 600-700 artışlar), rekabetin bozulduğu piyasalardaki davranışlara işaret ettiğine karar veren ve soruşturma başlatan Kurul, tüm özel ve kamu kurumlarından bilgi ve belge topladı.

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Rekabet Kurulu açıklaması şöyle:

“‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’ çerçevesinde yapılan incelemelerde, her bulgu ve olgu tek tek önem arz ettiği gibi bir bütün olarak da dikkate alınmaktadır. Soruşturma sonucunda ihlal tespiti halinde, fiyat rekabetinin mümkün olduğunca maksimize edilmesine engel olan tüm aktörler, sebebiyet verdikleri piyasa aksaklıklarına son vermek durumundadır. Bu çerçevede, toplam 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın geleneksel soruşturma süreçlerine kıyasla daha hızlı ilerlemesi beklenmektedir.”