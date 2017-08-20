‘Reis’ten kendisi adına ‘racon kesenlere’: İhtiyacım yok, kesilecekse bizzat keserim 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP içindeki tartışmalarda kendisi adına ‘racon kesenlere’ seslendi: “Kimsenin racon kesmesine ihtiyacım yok, eğer kesilecekse bizzat kendim keserim.”

‘Kesilecekse bizzat keserim’

Partisinin İstanbul il danışma kurulunda yaptığı konuşmada “Partimiz içinde kesinlikle arzu ve tasvip etmediğim tartışmaların yaşandığına şahit oluyoruz” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Genellikle sosyal medya hesapları, kimi köşe yazarları üzerinden başlatılan bu tartışmalarda birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Burada bir kez daha açık ve net olarak ifade ediyorum. Benim milletimle, partimle paylaşacağım bir düşüncem, bir teklifim, bir hissiyatım varsa bunun yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim, bu da böyle bilinmeli.”

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‘Bir gece ansızın gelebiliriz’

Kongre sürecinde parti teşkilatlarındaki toplantıların ‘milletin gözü önünde’ yapıldığını vurgulayan ve “Batı’yla ne konuşmamız gerekiyorsa kapıların arkasında değil, milletin önünde, dünyanın önünde konuşuyoruz” diyen cumhurbaşkanının sözü ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sloganıyla kesildi.

Erdoğan bu slogana “Eyvallah, hiç şüpheniz olmasın. İzinle değil kendi kararımızla bir gece ansızın gelebiliriz” diye karşılık verdi.

‘Ben zaten konuşuyorum ya!’

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, başbakan, hükümet sözcüsü ve AKP sözcüsü dışında yapılan açıklamaların kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: “Efendim şu köşe yazarı şöyle yazmış, şu köşe yazarı böyle yazmış, şu köşe yazarının işte cumhurbaşkanıyla şöyle dostluğu var, hiçbirisi beni bağlamaz. Bunlara da ihtiyacım yok. Ben zaten konuşuyorum ya! Bunlara gerek yok ki. Ben derdimi anlatmaktan aciz de değilim. Yeri geldiği zaman anlatıyorum. Anlatmaya da devam edeceğim. Hele hele başkalarının adına açılmış sosyal medya hesapları ve köşe yazıları gibi mecraları aracı kılma alışkanlığım kesinlikle bulunmuyor. Bu da böyle biline.”

‘Hukuki takip için bildirin’

Bir kişiye veya bir kesime mesaj vermesi gerektiğinde bunu şahsen ve sözcüleri aracılığıyla zaten yaptığını dile getiren cumhurbaşkanı, kendisi adına konuşanların ‘hukuki takip’ için bildirilmesini istedi: “Cumhurbaşkanı şöyle istiyor, reis şöyle düşünüyor, bak benim ne düşündüğümü de bilenler var ha! Genel başkan böyle arzu ediyor, bu tür yakıştırmalara hiç kimse itibar etmemeli. Hatta şahsıma bu tür yakıştırmalar izafe edenlerin hukuki takip için cumhurbaşkanlığındaki ve partideki ilgili arkadaşlara bildirilmesinde fayda görüyorum. Meydanı, sosyal medyanın delhizlerinde gizlenerek, bir doğrunun yanına bin yanlış ekleyip bu hareket içinde fitne çıkartmak isteyenlere asla bırakmayız. Bugüne kadar Ak Parti’yle, şahsımla milletimiz arasına kimseyi sokmadık. Bundan sonra da sokmayacağız.”