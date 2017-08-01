‘Reis’inin belediye başkanı: Zavallılar otopark projesini engelleyemeyecek

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhuriyet mahallesindeki Göçmen Parkı’nı yeraltı otoparkına dönüştürmek için başlatılan projeye karşı çıkan mahalleliye ‘pabuç bırakmayacağını’ söyledi.

‘Şarampol’ adı verilen proje kapsamında Üçgen ve Cumhuriyet mahallelerinde iki yeraltı otoparkı öngörülüyordu.

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Üçgen mahallesinde yaşayanların Giritli Parkı’nda otopark istemediğini belirtmesi üzerine Türel’in talimatıyla referandum yapılmıştı. Çoğunluğun otoparka karşı çıkması üzerine projeden vazgeçilmişti.

Buna karşın Cumhuriyet mahallesindeki Göçmen Parkı’na ise iş makinaları getirilmişti.

Yaklaşık bir haftadır nöbet tutarak inşaatın başlamasını engelleyen mahalleli polis müdahalesiyle parktan çıkarılmış, iş makineleri parkta yıkım çalışmalarına başlamıştı. Müdahale sırasında bir kadın yaralanmıştı.

DHA’ya yaptığı açıklamada, Gezi Parkı’nın yerine Topçu Kışlası’nın yeniden inşa edilmemesi için başlayıp ülke çapında bir isyana dönüşen Gezi eylemlerini hatırlatan Türel, otopark projesine karçı çıkan mahalleli için de dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemcilerine yönelik sözlerini hatırlatan ifadeler kullandı.

‘Hiçbirine pabuç bırakmam’

Halkın ‘Hayır’ oyu kullandığı referandumun sadece Giritli Parkı için yapıldığını savunan Türel, Göçmen Parkı’nda yapılması planlanan yeraltı otoparkına neden karşı çıkıldığını anlamadığını ifade etti.

Antalya büyükşehir belediye başkanı şunları söyledi: “Üstünü tamamen yine yeşil park yapacağız, oyun alanları olacak, yürüyüş parkurları olacak. Bunun projesini kendilerine de gösteriyoruz. Bunun neyine karşı çıkıyorlar ben anlamadım. Ama eğer amaç Antalya’da bize hizmet ettirmemekse kusura bakmasınlar, ben bunların hiçbirine pabuç bırakmam.”

‘Avuçlarını yalarlar’

“Bu projeleri yaptırmayarak mağdur edeceklerini, Antalyalıların hizmetlerini engelleyeceklerini zannediyorlarsa ağır konuşuyorum, avuçlarını yalarlar” diyen Türel şöyle devam etti: “Kim olursa olsun, kim gelirse gelsin projemizi yapacağız. Burada devlet düzenini bozarak, devletin iş ve işleyişini engellemeye yönelik, hizmetlerini, projelerini engellemeye yönelik girişimler yapmaya kalkarlarsa kusura bakmayacaklar, biz buna müsaade etmeyiz, gereğini yaparız. Çünkü Gezi Parkı olaylarında da bunu yaşadık. Gezi Parkı olayında bütün hadise kesilen değil, nakledilen üç ağaç yüzünden çıktı. Bunu bir çevre eylemine dönüştürmek istediler. Maksatları sonradan anlaşıldı.”

‘Zavallılara ekmek yok’

Parktaki ağaçların akıbetine dair “Ağaçların hepsini naklederiz ve nereye naklettiğimizi söyleriz” diyen Türel, “Burası kimsenin babasının çiftliği değil, burası bir demokratik devlet düzeni ile işleyen güçlü bir kamu iradesinin bulunduğu bir şehir. O yüzden Antalya’ya hizmet etme noktasında bu zavallılar bizi engelleyeceklerini zannediyorsa dediğim gibi buradan onlara ekmek yok” ifadelerini kullandı.