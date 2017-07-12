‘Reis’in yaratıcısının yeni filmi tartışma yarattı: Fragmanda Erdoğan’ın başına silah dayanıyor, ailesi öldürülüyor

15 Temmuz darbe girişimini konu alan filmin fragmanında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesinin öldürüldüğü görüntüler yer alıyor.

‘Uyanış’ adlı filmin arkasındaki isim ise Erdoğan’ın hayatını anlatan ‘Reis’ filminin yapımcısı Ali Avcı.

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Filmin fragmanında yer alan sahnelerde darbe girişimi gecesi Erdoğan’ın ailesinin bulunduğu evin askerler tarafından basılması ve ailesinin öldürülmesi yer alıyor.

Fragmandaki bir diğer sahnede de, namaz kılan Erdoğan’ın başına bir asker silah dayıyor ve o anda sela sesleri duyuluyor.

Videonun filmin ilk fragmanı olduğu, daha sonra sekiz fragman daha yayınlanacağı belirtildi.

IMDB’de 10 üzerinden 1.6 olan ‘Reis’ filmi çok rağbet görmemişti.

Filmin 15 Temmuz’a kısa süre kala böyle bir fragmanla tanıtıma başlaması, sosyal medyada iktidara yakın isimler tarafından topa tutuldu.