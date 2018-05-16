‘Reis’in yapımcısının tahliye talebine ret: ‘FETÖ’ ticari itibarımı bitirmek istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan ‘Reis’ filminin yapımcısı, darbe girişimini konu alan ‘Uyanış’ filminin de yönetmeni Ali Avcı, hakim karşısına çıktı. Avcı’nın tahliye talebi bir kez daha reddedildi.

Avcı, ‘Uyanış’ filminin fragmanının yayınlanmasının ardından 13 Temmuz 2017’de gözaltına alınmıştı. Filmin fragmanında Erdoğan’ın başına silah dayandığı, ailesinin de öldürüldüğü sahneler yer alıyordu. Avcı, hakimlikteki ifadesinin ardından, ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan tutuklanmıştı.

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İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Avcı, ilk yönetmenliğini ‘Reis’ filmiyle yaptığını belirterek dördüncü kez yönetmenli koltuğuna oturduğu ‘Uyanış’ filminin ardından tutuklandığını söyledi.

Duruşmada dosyaya gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, Malatya Dernekler İl Müdürlüğü’nden gelen yazıya göre sanığın kapatılan ‘Kimse Yok Mu Derneği’ne üyeliğinin bulunduğunu söyledi.

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Buna karşı söz alan sanık Avcı ise “Benim böyle bir imzam yok. Hayatımda böyle bir imza atmadım” diyerek imzanın sahte olduğunu savundu.

‘FETÖ’yle ilgisinin bulunmadığını da öne süren Avcı, “2011 yılından sonra FETÖ ile herhangi bir temasım olmadı. FETÖ benim ticari itibarımı bitirmek istedi. Bütün bunlara rağmen ‘Reis’i yazdık ama bu sefer de FETÖ’den dolayı tutuklandık” diye konuştu.

Sanığın ardından söz alan avukatının talebi üzerine, davaya konu olan ‘Uyanış’ filminin fragmanı ve yayınlanmayan bir fragman salonda izletildi.

Tutuklu sanık Ali Avcı’nın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, sanığın imza incelemesinin yaptırılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.