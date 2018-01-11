‘Reisçi’ gazeteci Ömer Turan gözaltına alındı: Davutoğlu hakaret ve iftira davası açmış

Kendisini ‘Reisçi’ diye tanımlayan ve komplo teorisi kokan tweet’leriyle fenomen haline gelen ‘gazeteci’ Ömer Turan, eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun şikayetiyle gözaltına alındı.

Metrobüste gözaltına alınan Turan’a Davutoğlu’nun hakaret ve iftira davası açtığı ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.

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Turan, Odatv’ye yaşadıklarını anlattı: “Ahmet Davutoğlu’na ‘Enver Altaylı’yı tanıyor musun?’ diye sordum. Bu sorudan dolayı Davutoğlu hakaret ve iftira davası açmış. Bu konuda daha önce karakolda ifade vermiştim. Soruşturma aşamasında olan bir dosya. ‘İfade vermedim’ diye yakalama kararı çıkarılmış. Benim haberim bile yok. Dün gece 20:30 civarlarında metrobüste gözaltına alındım. Karakola götürüldüm. Sabaha kadar nezarethanede kaldım. Ertesi gün kelepçe takılarak Bakırköy Adliyesi’ne götürüldüm. Dosya hakkında ancak orada bilgim oldu.”

Turan daha önce, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la ilgili, kurucusu olduğu ve genel yayın yönetmenliğini yaptığı haber sitesi Manşet 24’te yayınlanan ‘Manset24 şok tweetlere ulaştı’ başlıklı haber nedeniyle gözaltına alınmıştı.