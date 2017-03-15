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‘Reis’ istedi, İBB yaptı: Rotterdam’la ‘kardeş şehir’ protokolü iptal

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimat vermesinden saatler sonra İstanbul büyükşehir belediyesi, Rotterdam belediyesiyle kardeş şehir protokolünü iptal etti.

Fotoğraf: Reuters

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Gerginliğin ardından Hollanda’ya yönelik bir dizi yaptırım kararı alınmıştı.

Fotoğraf: maastrichtuniversity.nl

Erdoğan, Afyonkarahisar’da düzenlediği mitingde, protokolün iptalini istediğini şöyle duyurmuştu: “Rotterdam belediyesi, İstanbul’la da kardeş şehirlermiş. Dün akşam başbakanımıza söyledim, ‘Hemen İstanbul belediye başkanımıza söyleyelim, tek taraflı olarak bunlarla o kardeşlik akdini bozsun.’ Zira bizim bu tür insanlarla kardeş şehir olmamız mümkün değil.”

Bugün toplanan İBB meclisi oy birliğiyle söz konusu protokolü iptal etti.

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