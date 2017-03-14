‘Reis, en büyük destekçimiz’: Irkçılıktan ceza alan güreşçinin imam nikahını Diyanet İşleri Başkanı kıyacakmış!

Gezi eylemleri sırasında, “Meydanı Ermenilere bıraktınız” dediği gerekçesiyle ceza alan güreşçi Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için, “Reis, en büyük destekçimiz” dedi.

‘İmam nikahını ben kıyarım’

AA’ya verdiği söyleşide bir soru üzerine evlilikle ilgili bir planının olmadığını dile getiren Kayaalp, şunları söyledi: “Evlilikle ilgili bir planlamam şu anda yok çünkü aday yok. Aday olsa belki planlama olur. Cumhurbaşkanımız da soruyor, ‘Kesin haber et’ diyor. Kendisini ziyaret ettiğimizde Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi. ‘İmam nikahını ben kıyarım’ diyor. İnsanlar hep soruyor. İstiyoruz ama istediğimiz gibi birini bulamayınca… Sonuçta nasip. İnşallah zamanı gelince karşımıza çıkar.”



Ne olmuştu?

Kayaalp, Gezi eylemleri sürecinde kişisel twitter hesabından şunları yazmıştı: “Ermenistan halkı kutlama yapıyormuş taksimi işgal ettik türkiyeye rahatça hakaret edebiliyoruz diye, yazıklar olsun bunlara destek çıkanlara. yazıklar olsun size ermenilere bıraktınız meydanı allah belanızı versin eylemci capulcuları.”

Bu ırkçı mesajlar oldukça tartışılmış, milliyetçi tavır takınan Kayaalp’in Türkçe ‘bilgisi’ alay konusu olmuştu.

Irkçı mesaj, Kayaalp’e pahalıya patlamıştı. Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA), Kayaalp’e ‘Ermenilere karşı ırkçı söylemlerde bulunma’ gerekçesiyle altı ay müsabakalardan men cezası vermişti. Kayaalp, hesabın kendisine ait olmadığını savunsa da cezaya itiraz etmemişti.