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Reina’da 39 kişiyi öldüren IŞİD’li Maşaripov tutuklandı

 

İstanbul’un Ortaköy semtindeki ünlü eğlence kulübü Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden IŞİD’li Abdülkadir Maşaripov tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Maşaripov saldırıdan 17 gün sonra ‘Ebu Muhammed’ kod adlı Iraklı arkadaşının Esenyurt’taki evine düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki işlemleri bugün tamamlananan Maşaripov, Çağlayan Adliyesi’ne getirildi.

Suçlamalar belli oldu

AA’nın haberine göre Maşaripov, savcılık ifadesinin ardından ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘nitelikli şekilde birden fazla kişiyi öldürme’ ve ‘sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması ve bulundurulması’ suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre de hakimliğin bulunduğu Çağlayan Adliyesi’nin 6’ncı katına güvenlik bariyeri çekildi, terör şubeye bağlı polislerin haricinde polislerin girmesine izin verilmedi. Jandarmalar da güvenlik bariyerinin dışına çıkarıldı.

Mahkeme, Maşaripov’un tutuklanmasına karar verdi.

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