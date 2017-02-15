Reina saldırısıyla ilgili gözaltına alınan beş kişi daha tutuklandı

İstanbul’un Ortaköy semtindeki ünlü eğlence kulübü Reina’ya düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen beş kişi tutuklandı.

Saldırgan Maşaripov saldırıdan 17 gün sonra ‘Ebu Muhammed’ kod adlı Iraklı arkadaşının Esenyurt’taki evine düzenlenen operasyonla yakalanmış, 11 Şubat’ta da tutuklanmıştı.

Saldırıyla ilgili bugüne kadar 50’yi aşkın kişi gözaltına alınmış, 23’ü tutuklanmıştı.

Savcılık, gözaltındaki beş şüphelinin ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ ve ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlarından tutuklanmasını talep etti. Şüpheli Ali Jameel Mohammed’in ayrıca ’39 kez kasten öldürme’ suçundan da tutuklanması talep edildi.

Tutuklananlar arasında Maşaripov’la birlikte yakalanan kadınlar da var.

Hakimliğe gönderilen sevk yazısında şu bilgilere yer verildi:

Mohammed örgüt içerisinde ‘Ebu Yusuf’ kod adını kullanıyordu ve Reina saldırısının planlayıcısı ‘Ebu Cihad’la doğrudan bağlantılıydı. Mohammed, Maşaripov’u Esenyurt’taki örgüt evine götürdü, evin ihtiyaçlarını karşıladı ve Maşaripov’un örgüt üyesi Tene Traore’yle dini nikahını kıydı.

‘Ebu Katade’ kod adını kullanan Eyüp Korkusuz, Reina saldırısını planlayanlardan biriydi. Korkusuz Telegram üzerinden yapılan görüşmelerde de bu kod adını kullanıyordu. Korkusuz ayrıca IŞİD’in güvenli evlerinden sorumluydu ve ’emir’ düzeyinde faaliyet gösteriyordu.

Diğer şüpheliler Tene Traore, Ayşe Mohammed, Dina Alaa Eıd Seyid Ahmed’, Maşaripov’la birlikte Esenyurt’taki örgüt evinde yakalandı.

Traore Suriye’deki çatışma bölgesine gitmek için Fransa’dan gelmişti. Somali vatandaşı Ayşe Mohammed da Suriye’deki çatışma bölgesine gitmeye hazırlanıyordu.