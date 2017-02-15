Diken

Yaramazlara biraz batar!

Reina saldırısıyla ilgili gözaltına alınan beş kişi daha tutuklandı

 

İstanbul’un Ortaköy semtindeki ünlü eğlence kulübü Reina’ya düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen beş kişi tutuklandı.

Tutuklanması istenenler arasında Maşaripov’la birlikte yakalanan kadınlar da var. Fotoğraf:DHA

Saldırgan Maşaripov saldırıdan 17 gün sonra ‘Ebu Muhammed’ kod adlı Iraklı arkadaşının Esenyurt’taki evine düzenlenen operasyonla yakalanmış, 11 Şubat’ta da tutuklanmıştı.

Saldırıyla ilgili bugüne kadar 50’yi aşkın kişi gözaltına alınmış, 23’ü tutuklanmıştı.

Savcılık, gözaltındaki beş şüphelinin ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ ve ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlarından tutuklanmasını talep etti. Şüpheli Ali Jameel Mohammed’in ayrıca ’39 kez kasten öldürme’ suçundan da tutuklanması talep edildi.

Tutuklananlar arasında Maşaripov’la birlikte yakalanan kadınlar da var.

Hakimliğe gönderilen sevk yazısında şu bilgilere yer verildi:

Mohammed örgüt içerisinde ‘Ebu Yusuf’ kod adını kullanıyordu ve Reina saldırısının planlayıcısı ‘Ebu Cihad’la doğrudan bağlantılıydı. Mohammed, Maşaripov’u Esenyurt’taki örgüt evine götürdü, evin ihtiyaçlarını karşıladı ve Maşaripov’un örgüt üyesi Tene Traore’yle dini nikahını kıydı.

‘Ebu Katade’ kod adını kullanan Eyüp Korkusuz, Reina saldırısını planlayanlardan biriydi. Korkusuz Telegram üzerinden yapılan görüşmelerde de bu kod adını kullanıyordu. Korkusuz ayrıca IŞİD’in güvenli evlerinden sorumluydu ve ’emir’ düzeyinde faaliyet gösteriyordu.

Diğer şüpheliler Tene Traore, Ayşe Mohammed, Dina Alaa Eıd Seyid Ahmed’, Maşaripov’la birlikte Esenyurt’taki örgüt evinde yakalandı.

Traore Suriye’deki çatışma bölgesine gitmek için Fransa’dan gelmişti. Somali vatandaşı Ayşe Mohammed da Suriye’deki çatışma bölgesine gitmeye hazırlanıyordu.

Tutuklanan Reina saldırganı: Hristiyanlardan öç almak için ‘kısas’ yaptım

Reina saldırısının planlayıcısı yakalandı

Reina’da 39 kişiyi öldüren IŞİD’li Maşaripov tutuklandı

Reina saldırganının ifadesi: Ebu Cihad bana dans edenlerin görüntüsünü gönderdi

Reina saldırganı Maşaripov ‘pişman değil’: Bir daha olsa yine yaparım

IŞİD’li Maşaripov’un ifadesinden: Kafir oldukları için Reina’ya saldırdım

Reina saldırganıyla aynı evde yakalanan Iraklı, evi kiralayan kişiymiş

Rota Çanakkale üzerinden: Reina saldırganı yurt dışına oğluyla birlikte kaçmak istemiş

Reina saldırganının ilk ifadesi: Taksim ilk hedefimdi, önlemleri görünce vazgeçtim

İstanbul Valisi Şahin: Reina teröristi suçunu kabul etti, parmak izi uyuşuyor

Reina saldırganının yakalandığı evden görüntüler…

Reina saldırganının yakalandığı operasyonun görgü tanığı: Darp sesleri, bağırtılar vardı

Reina’da 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı düzenleyen Abdulkadir Maşaripov yakalandı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...